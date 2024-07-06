В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе к Антону Миранчуку

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал сообщения об интересе клуба к полузащитнику Антону Миранчуку.
«Информация об интересе «Динамо» к Антону Миранчуку далека от истины», – заявил Пивоваров.
- 28-летний атакующий полузащитник Антон Миранчук находит в поисках нового клуба Футболист покинул «Локомотив», цвета которого защищал с 2017 года.
- В майке своего родного клуба Антон провел 217 поединков, в которых сумел записать на свой счет 51 гол и 34 ассиста.
- Ранее агент Миранчука заявил, что игрок переедет в другой чемпионат. Сообщалось об интересе к футболисту со стороны клубов из Турции и ОАЭ.
Источник: РИА Новости