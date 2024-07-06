Личка ответил, могут ли Миранчук и Дзюба перейти в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможных трансферах Антона Миранчука и Артема Дзюбы.

«Могут ли Антон Миранчук или Артeм Дзюба оказаться в «Динамо»? Это большие игроки. Конечно, иметь таких футболистов в команде – это приятно для тренера. Но у нас в нападении номер один – Тюкавин. Дзюба чаще оказывался бы на скамейке, потому что я буду делать ставку на Тюкавина. По Миранчуку – посмотрим», – пояснил Личка.

Антон Миранчук и Артем Дзюба, который в августе отпразднует свое 36-летие, этим летом прекратили сотрудничество со столичным «Локомотивом».

Форвард представлял цвета московского коллектива с 2023 года. В красно-зеленой майке россиянин провел 39 игр во всех соревнованиях. В них Артем сумел записать на свой счет 12 голов. Также в активе центрфорварда 12 голевых передач.

Сейчас Дзюба тренируется индивидуально и находится в поисках новой команды.

В СМИ сообщали, что у Артема есть вариант продолжить карьеру в «Химках», «Динамо» из Махачкалы и «Факеле». «Пари НН» отказался от форварда.

Также сам футболист не горит желанием переезжать в Китай, Турцию и Саудовскую Аравию.

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