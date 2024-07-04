В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе к Тюкавину «Болоньи» и «Жироны»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что у клуба нет предложений от «Болоньи» и «Жироны» по трансферу нападающего Константина Тюкавина.
– Поступают ли предложения по Тюкавину из Европы? Нобель Арустамян сказал, что им интересуется «Болонья» и «Жирона».
– Возможно, Нобелю и поступают предложения из «Жироны», но нам – нет.
- В минувшем сезоне 22-летний Тюкавин провел за клуб 38 матчей, забил 17 мячей и сделал 10 голевых передач.
- Он был признан лучшим игроком прошедшего сезона в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»