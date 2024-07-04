В «Динамо» отреагировали на информацию об интересе к Тюкавину «Болоньи» и «Жироны»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что у клуба нет предложений от «Болоньи» и «Жироны» по трансферу нападающего Константина Тюкавина.

– Поступают ли предложения по Тюкавину из Европы? Нобель Арустамян сказал, что им интересуется «Болонья» и «Жирона».

– Возможно, Нобелю и поступают предложения из «Жироны», но нам – нет.