Мостовой высказался об игре России с Замбией

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между Россией и Замбией осенью.
«Кого мы только уже не видели в соперниках. Я в шутку говорил: ощущение, что мы крутим глобус, и куда пальцем ткнeм – с тем играем. Понятно, что мы играем с теми, кто соглашается.
Но у Замбии нормальный уровень, многие играют во втором французском дивизионе, например. С нетерпением ждeм этот матч!» – сказал Мостовой.
- ТАСС со ссылкой на посла РФ в Замбии Азима Ярахмедова сообщил, что игра состоится в сентябре или октябре 2024 года.
- Замбия занимает 90-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 33-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
Источник: «Чемпионат»