Мостовой высказался об игре России с Замбией

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между Россией и Замбией осенью.

«Кого мы только уже не видели в соперниках. Я в шутку говорил: ощущение, что мы крутим глобус, и куда пальцем ткнeм – с тем играем. Понятно, что мы играем с теми, кто соглашается.

Но у Замбии нормальный уровень, многие играют во втором французском дивизионе, например. С нетерпением ждeм этот матч!» – сказал Мостовой.