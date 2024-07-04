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Мостовой высказался об игре России с Замбией

4 июля 2024, 16:42

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное проведение товарищеского матча между Россией и Замбией осенью.

«Кого мы только уже не видели в соперниках. Я в шутку говорил: ощущение, что мы крутим глобус, и куда пальцем ткнeм – с тем играем. Понятно, что мы играем с теми, кто соглашается.

Но у Замбии нормальный уровень, многие играют во втором французском дивизионе, например. С нетерпением ждeм этот матч!» – сказал Мостовой.

  • ТАСС со ссылкой на посла РФ в Замбии Азима Ярахмедова сообщил, что игра состоится в сентябре или октябре 2024 года.
  • Замбия занимает 90-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 33-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Замбия Мостовой Александр
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