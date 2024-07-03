«Жирона» связывалась с тремя игроками из РПЛ

«Жирона» ищет варианты усиления состава в чемпионате России.
По словам футбольного агента Германа Ткаченко, испанский клуб связывался с тремя игроками из РПЛ.
Речь идет о нападающем «Динамо» Константине Тюкавине, полузащитнике «Краснодара» Эдуарде Сперцяне и вингере «Локомотива» Сергее Пиняеве.
- «Жирона» финишировала на 3-м месте в прошлом сезоне Примеры.
- За команду играют несколько футболистов из Украины.
76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?
Источник: «Коммент.Шоу»