В Испании рассказали, чего фанатам «Спартака» ждать от Виллиана

Журналист испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина охарактеризовал новичка «Спартака» Виллиана.
- 32-летний Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса».
- Клуб РПЛ заплатил за него 1,4 миллиона евро, зарплата – 1,7 миллиона евро в год + бонусы.
- Контракт с форвардом рассчитан на 2 сезона.
«Жозе – очень хороший бомбардир, настоящий голеадор. Он не всегда стабилен, но отлично играет головой и владеет обеими ногами. Думаю, это хороший трансфер для московского «Спартака», он принесет команде пользу», – сказал Эспина.
Источник: «РБ Спорт»