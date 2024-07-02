В Испании рассказали, чего фанатам «Спартака» ждать от Виллиана

Журналист испанской спортивной газеты AS Хосе Антонио Эспина охарактеризовал новичка «Спартака» Виллиана.

32-летний Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса».

Клуб РПЛ заплатил за него 1,4 миллиона евро, зарплата – 1,7 миллиона евро в год + бонусы.

Контракт с форвардом рассчитан на 2 сезона.

«Жозе – очень хороший бомбардир, настоящий голеадор. Он не всегда стабилен, но отлично играет головой и владеет обеими ногами. Думаю, это хороший трансфер для московского «Спартака», он принесет команде пользу», – сказал Эспина.