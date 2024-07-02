Виллиан Жозе рассказал, что знал о «Спартаке» до перехода в клуб

Бразильский новобранец Спартака Виллиан Жозе рассказал, что знал о столичном клубе.
«Не был хорошо знаком с клубом, но слышал о нeм от друзей, которые уже пересекались со «Спартаком». Так мне было намного проще решиться на переезд. В «Спартаке» всегда было много бразильских игроков, многие из них внесли свой вклад в историю. Я надеюсь также внести свой вклад», – рассказал Виллиан Жозе.
- Ранее «Спартак» на своих официальных ресурсах сообщил о том, что к команде присоединился 32-летний бразильский центрфорвард Виллиан Жозе. Он подписал трудовое соглашение на 2 года.
- В прошедшем сезоне бразилец представлял цвета и «Бетиса» из Испании. В майке коллектива из Севильи Виллиан Жозе наколотил 14 голов в 43 играх во всех турнирах. Также в активе футболиста 6 голевых пасов.
- «Спартак» в завершившемся розыгрыше РПЛ занял 5 место. В новый сезон столичный коллектив войдет с новым тренером. Новым рулевым «Спартака» утвержден серб Деян Станкович.
Источник: Официальный сайт «Спартака»