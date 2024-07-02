Виллиан Жозе рассказал, что знал о «Спартаке» до перехода в клуб

Бразильский новобранец Спартака Виллиан Жозе рассказал, что знал о столичном клубе.

«Не был хорошо знаком с клубом, но слышал о нeм от друзей, которые уже пересекались со «Спартаком». Так мне было намного проще решиться на переезд. В «Спартаке» всегда было много бразильских игроков, многие из них внесли свой вклад в историю. Я надеюсь также внести свой вклад», – рассказал Виллиан Жозе.