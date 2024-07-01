Виллиан Жозе прокомментировал переход в «Спартак»

Новичок «Спартака» Виллиан Жозе ответил на вопросы о трансфере в московский клуб.

– Как прошел твой первый день в Москве?

– Отлично! На самом деле я приехал очень рано, было примерно 3 часа утра, поэтому пока увидел не так много. Но уже понял, что Москва – очень красивый город. Надеюсь, что буду счастлив здесь.

– Сегодня в Москве жара, а готов ли ты к более холодному климату?

– Да, конечно. Я готов ко всему. Думаю, что приезд сюда – отличная возможность для меня и новый опыт: другая культура, другая страна. Так что я готов и очень мотивирован на предстоящий сезон.

– Что ты знаешь о нашем клубе?

– Я не был хорошо знаком с клубом, но слышал о нем от друзей, которые уже пересекались со «Спартаком». Благодаря этому было намного проще принять решение приехать сюда.

В «Спартаке» всегда было много бразильских игроков. Многие из них вошли в историю клуба, и я тоже надеюсь внести свой вклад.

– Ты уже знаком с Деяном Станковичем?

– Нет, с ним пока не удалось поговорить. Но я очень хорошо помню гол, который он забил в Лиге чемпионов. Когда вратарь отбил мяч головой, а Станкович пробил с центра поля.

Это было супер. Думаю, это самый запоминающийся для меня момент с его участием.