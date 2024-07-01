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Виллиан Жозе прокомментировал переход в «Спартак»

1 июля 2024, 21:09
8

Новичок «Спартака» Виллиан Жозе ответил на вопросы о трансфере в московский клуб.

– Как прошел твой первый день в Москве?

– Отлично! На самом деле я приехал очень рано, было примерно 3 часа утра, поэтому пока увидел не так много. Но уже понял, что Москва – очень красивый город. Надеюсь, что буду счастлив здесь.

– Сегодня в Москве жара, а готов ли ты к более холодному климату?

– Да, конечно. Я готов ко всему. Думаю, что приезд сюда – отличная возможность для меня и новый опыт: другая культура, другая страна. Так что я готов и очень мотивирован на предстоящий сезон.

– Что ты знаешь о нашем клубе?

– Я не был хорошо знаком с клубом, но слышал о нем от друзей, которые уже пересекались со «Спартаком». Благодаря этому было намного проще принять решение приехать сюда.

В «Спартаке» всегда было много бразильских игроков. Многие из них вошли в историю клуба, и я тоже надеюсь внести свой вклад.

– Ты уже знаком с Деяном Станковичем?

– Нет, с ним пока не удалось поговорить. Но я очень хорошо помню гол, который он забил в Лиге чемпионов. Когда вратарь отбил мяч головой, а Станкович пробил с центра поля.

Это было супер. Думаю, это самый запоминающийся для меня момент с его участием.

  • 32-летний Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса».
  • Клуб РПЛ заплатил за него 1,4 миллиона евро, зарплата – 1,7 млн евро в год + бонусы.
  • Контракт с форвардом рассчитан на 2 сезона.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Виллиан Жозе
Комментарии (8)
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...короче
1719858041
...хорошо, хоть не сказал, что всю жизнь хотел играть в Спартаке, уже плюс)... А там, посмотрим. Добро пожаловать и за работу!...
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Freyd
1719858868
Сказал он ещё что приехал мотивированным.(Это с понижением зп).Надеюсь выстрелит как Адриано.
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evgevg13
1719858983
Парниша, ты немного перепутал в какой команде много бразильцев
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ScarlettOgusania
1719859426
Жозе играл вместе с Фернандо, надеюсь, бить штрафные теперь будет, удар поставлен, головой бьёт, как кувалдой, в общем ждём голов, Жозе!)
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ivany4
1719861976
Интервью адекватное, надеюсь и отдача на поле будет такой же. Как говориться - велкам в "семью"!
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alefreddy
1719863571
наконец то появится конкуренция дельфину который сдулся
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Sergey--google
1719989407
Хорошо хоть не быстроногий (одноногий) бразилец Абелардо.
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