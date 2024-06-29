Игрок «Шинника» Зинков: «Это стереотип, что футболисты в России много зарабатывают»

Полузащитник «Шинника» Вячеслав Зинков высказался о зарплатах игроков.

– Готовы пойти на понижение зарплаты, как Далер Кузяев, чтобы поиграть в Европе?

– Если бы я играл в «Зените» и у меня была зарплата… Такая, как в «Зените». То, да, я был бы готов на значительное понижение зарплаты. Поскольку в «Шиннике» относительно небольшие зарплаты, будем думать.

– Руководство «Шинника» не обещает поднять зарплаты?

– Пока ничего не обещает, но надо говорить об инфляции. Откровенно говоря, хочется побольше зарабатывать.

– Не боитесь, что после этих слов на вас обрушатся с критикой? В России есть мнение, что футболисты и так много зарабатывают, а тут еще просят.

– Это скорее какой-то ярлык или сложившийся стереотип. Если люди разбираются и варятся в этой кухне, то они наверняка знают, что не все футболисты и не во всех командах зарабатывают большие деньги.