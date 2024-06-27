Агент Миранчука отреагировал на новость о возможном переходе Алексея в «Кальяри»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию об интересе «Кальяри» к игроку.

«Это уже старая песня, такую информацию не комментирую, говорю об этом каждую неделю. Только события и факты.

Я не веду переговоры по Алексею, тем более с «Кальяри», – сказал агент.

В прошедшем сезоне российский футболист забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах.

Сообщалось, что «Аталанта» потребовала за Миранчука 13 миллионов евро.

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