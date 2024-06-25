Николич сказал, будет ли дружить со Станковичем во время дерби

Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о взаимоотношениях с новым главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

– Знакомы вы с новым тренером «Спартака» Деяном Станковичем?

– Мы знаем друг друга с детства. Он провел сумасшедшую карьеру в качестве футболиста, а у меня получилась неплохая карьера тренера. В Белграде мы живем в одном доме, дружим. Когда он возглавил «Спартак», я позвонил ему и сказал, что могу помочь с адаптацией. Будет интересно встретиться с ним в дерби. На поле мы будем врагами, а потом снова – друзьями.