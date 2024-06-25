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    • Николич сказал, будет ли дружить со Станковичем во время дерби

    Николич сказал, будет ли дружить со Станковичем во время дерби

    Новый главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о взаимоотношениях с новым главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

    – Знакомы вы с новым тренером «Спартака» Деяном Станковичем?

    – Мы знаем друг друга с детства. Он провел сумасшедшую карьеру в качестве футболиста, а у меня получилась неплохая карьера тренера. В Белграде мы живем в одном доме, дружим. Когда он возглавил «Спартак», я позвонил ему и сказал, что могу помочь с адаптацией. Будет интересно встретиться с ним в дерби. На поле мы будем врагами, а потом снова – друзьями.

    • 44-летний Николич возглавлял «Локомотив» с июня 2020 по октябрь 2021 года.
    • Перед приходом в ЦСКА он работал в «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.
    • 45-летний Станкович пришел в «Спартак» из «Ференцвароша».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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