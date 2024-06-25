Тихонов ответил, нужен ли Промес «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию вокруг вингера красно-белых Квинси Промеса.
– В сети появилась информация о том, что Квинси Промес в ближайшее время вернeтся в Россию. Как считаете, он сейчас нужен «Спартаку»?
– Хороший вопрос. Квинси – очень хороший и полезный игрок, но сейчас не знаю нужен ли он команде. Может, «Спартаку» нужно перестраиваться.
– Какой-нибудь российский футболист способен заменить Промеса в «Спартаке»?
– Без него играли, значит заменяли. Незаменимых нет!
- В сезоне-2023/24 32-летний Промес провел 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач.
- Футболист с февраля находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.
- Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- По данным Legalbet, вопрос о возвращении Промеса в Россию уже решен.