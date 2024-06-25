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    Тихонов ответил, нужен ли Промес «Спартаку»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию вокруг вингера красно-белых Квинси Промеса.

    – В сети появилась информация о том, что Квинси Промес в ближайшее время вернeтся в Россию. Как считаете, он сейчас нужен «Спартаку»?

    – Хороший вопрос. Квинси – очень хороший и полезный игрок, но сейчас не знаю нужен ли он команде. Может, «Спартаку» нужно перестраиваться.

    – Какой-нибудь российский футболист способен заменить Промеса в «Спартаке»?

    – Без него играли, значит заменяли. Незаменимых нет!

    • В сезоне-2023/24 32-летний Промес провел 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач.
    • Футболист с февраля находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.
    • Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • По данным Legalbet, вопрос о возвращении Промеса в Россию уже решен.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (6)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1719297110
    Хряки с удовольствием возьмут наркодиллера. Укрывать беглого преступника им не впервой. А сейчас вообще подрядят его за бесплатную кормёшку бегать в свинарнике. Свинси Промяс будет и этому рад. Лишь бы не выдали. Гыгыгы
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    Алексей З
    1719297613
    32 года , пол-года без футбола, приедит - нет хз, но пошли распросы. Вам что ( бомбардиру в том числе ) больше делать нечего , как эту историю из нафталина доставать ? Все вопросы только по факту и хочется напомнить , фамилия тренера Спартака Станкович , а не Тихонов.
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    oyabun
    1719297632
    "..Без него играли, значит заменяли. Незаменимых нет!". Увы игра с Антохой и без него - огромная разница. И разница в худшую сторону. Поэтому лукавить не надо - Промес остро нужен Спартаку!
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    andr45
    1719298488
    Этот неудачник все еще квакает? Не ему, бездарному тренеришке, оценивать классных игроков)
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    fakeid
    1719298979
    стыдно за зулуса! и за тарасятник)
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