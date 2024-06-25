Тихонов ответил, нужен ли Промес «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию вокруг вингера красно-белых Квинси Промеса.

– В сети появилась информация о том, что Квинси Промес в ближайшее время вернeтся в Россию. Как считаете, он сейчас нужен «Спартаку»?

– Хороший вопрос. Квинси – очень хороший и полезный игрок, но сейчас не знаю нужен ли он команде. Может, «Спартаку» нужно перестраиваться.

– Какой-нибудь российский футболист способен заменить Промеса в «Спартаке»?

– Без него играли, значит заменяли. Незаменимых нет!