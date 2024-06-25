«Астон Вилла» намерена перехватить у «Челси» игрока сборной Германии

Немецкий нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может перейти в «Астон Виллу».
По сведениям СМИ, боссы «Астон Виллы» хотят видеть в своей команде 21-летнего немца. Клубу из Бирмингема придется выдержать конкуренцию со стороны «Челси», который тоже намерен подписать Байера.
- В минувшем сезоне Максимилиан Байер принял участие в 36 играх, в них он сумел записать на свой счет 16 голов и 3 голевых пасов.
- Ранее сообщалось, что в контракте немца с «Хоффенхаймом» прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.
- «Астон Вилла» по итогам завершившегося розыгрыша АПЛ заняла 4 место и квалифицировалась в Лигу чемпионов. «Челси» финишировал на 6-й позиции.