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    • «Астон Вилла» намерена перехватить у «Челси» игрока сборной Германии

    «Астон Вилла» намерена перехватить у «Челси» игрока сборной Германии

    Немецкий нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может перейти в «Астон Виллу».

    По сведениям СМИ, боссы «Астон Виллы» хотят видеть в своей команде 21-летнего немца. Клубу из Бирмингема придется выдержать конкуренцию со стороны «Челси», который тоже намерен подписать Байера.

    • В минувшем сезоне Максимилиан Байер принял участие в 36 играх, в них он сумел записать на свой счет 16 голов и 3 голевых пасов.
    • Ранее сообщалось, что в контракте немца с «Хоффенхаймом» прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.
    • «Астон Вилла» по итогам завершившегося розыгрыша АПЛ заняла 4 место и квалифицировалась в Лигу чемпионов. «Челси» финишировал на 6-й позиции.

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    Источник: Sky Sports

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