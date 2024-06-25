«Астон Вилла» намерена перехватить у «Челси» игрока сборной Германии

Немецкий нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может перейти в «Астон Виллу».

По сведениям СМИ, боссы «Астон Виллы» хотят видеть в своей команде 21-летнего немца. Клубу из Бирмингема придется выдержать конкуренцию со стороны «Челси», который тоже намерен подписать Байера.