Стала известна сумма, за которую «Интер» готов отпустить Чалханоглу

«Интер» определился с суммой, за которую отпустит турецкого футболиста Хакана Чалханоглу.
По сведениям СМИ, боссы «Интера» хотят выручить за 30-летнего хавбека не менее 70 миллионов евро. Главным претендентом на турка является «Бавария». Но пока мюнхенский клуб не связывался с миланцами по поводу возможного трансфера и общался только с представителями футболиста. При этом отмечается, что «Интер» раздражен неофициальными контактами «Баварии» и Чалханоглу.
- В завершившемся сезоне Хакан Чалханоглу забил 15 голов и оформил 3 голевых паса в 40 играх за «Интер».
- Команда Симоне Индзаги сумела завоевать чемпионский титул по итогам розыгрыша Серии А.
- Отметим, что Чалханоглу уже играл в Германии, где защищал цвета «Карлсруэ», «Гамбурга» и «Байера».