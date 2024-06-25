Стала известна сумма, за которую «Интер» готов отпустить Чалханоглу

«Интер» определился с суммой, за которую отпустит турецкого футболиста Хакана Чалханоглу.

По сведениям СМИ, боссы «Интера» хотят выручить за 30-летнего хавбека не менее 70 миллионов евро. Главным претендентом на турка является «Бавария». Но пока мюнхенский клуб не связывался с миланцами по поводу возможного трансфера и общался только с представителями футболиста. При этом отмечается, что «Интер» раздражен неофициальными контактами «Баварии» и Чалханоглу.