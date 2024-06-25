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    • Стала известна сумма, за которую «Интер» готов отпустить Чалханоглу

    Стала известна сумма, за которую «Интер» готов отпустить Чалханоглу

    «Интер» определился с суммой, за которую отпустит турецкого футболиста Хакана Чалханоглу.

    По сведениям СМИ, боссы «Интера» хотят выручить за 30-летнего хавбека не менее 70 миллионов евро. Главным претендентом на турка является «Бавария». Но пока мюнхенский клуб не связывался с миланцами по поводу возможного трансфера и общался только с представителями футболиста. При этом отмечается, что «Интер» раздражен неофициальными контактами «Баварии» и Чалханоглу.

    • В завершившемся сезоне Хакан Чалханоглу забил 15 голов и оформил 3 голевых паса в 40 играх за «Интер».
    • Команда Симоне Индзаги сумела завоевать чемпионский титул по итогам розыгрыша Серии А.
    • Отметим, что Чалханоглу уже играл в Германии, где защищал цвета «Карлсруэ», «Гамбурга» и «Байера».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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