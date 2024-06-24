Агент Жемалетдинова: «Веду переговоры с четырьмя клубами»

Вадим Шпинев, агент экс-полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, дал комментарий по поводу будущего футболиста.
Сообщалось, что 27‑летний игрок близок к переходу в ЦСКА.
«Уже много раз говорил, слухи не комментирую! Может перейти в ЦСКА, может не перейти в ЦСКА…
Я веду переговоры с четырьмя клубами. Если предложение будет выгодно и интересно футболисту, он его примет. Если нет, значит, нет», – сказал агент.
- Жемалетдинов – воспитанник «Локо».
- Он провел всю карьеру в родной команде, за исключением двух сезонов в «Рубине».
- Статистика Рифата: 155 матчей, 23 гола и 25 ассистов.
- Он выиграл с «Локомотивом» 3 трофея – два Кубка и один Суперкубок России.