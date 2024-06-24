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    Агент Жемалетдинова: «Веду переговоры с четырьмя клубами»

    Вадим Шпинев, агент экс-полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, дал комментарий по поводу будущего футболиста.

    Сообщалось, что 27‑летний игрок близок к переходу в ЦСКА.

    «Уже много раз говорил, слухи не комментирую! Может перейти в ЦСКА, может не перейти в ЦСКА…

    Я веду переговоры с четырьмя клубами. Если предложение будет выгодно и интересно футболисту, он его примет. Если нет, значит, нет», – сказал агент.

    • Жемалетдинов – воспитанник «Локо».
    • Он провел всю карьеру в родной команде, за исключением двух сезонов в «Рубине».
    • Статистика Рифата: 155 матчей, 23 гола и 25 ассистов.
    • Он выиграл с «Локомотивом» 3 трофея – два Кубка и один Суперкубок России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.06.2024 23:32
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    Комментарии (1)
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    The only one
    1719265529
    Шпинев в своём стиле: «Веду переговоры с четырьмя клубами». А с кем? А конкретно ни с кем как всегда.
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