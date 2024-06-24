Адвокат оценил перспективы возвращения Промеса в Россию

Российский адвокат Игорь Бушманов порассуждал о том, что Квинси Промес может вскоре вернуться в РФ.

Вопрос о возвращении Промеса в «Спартак» решен на уровне МИДа.

Московский клуб продлит контракт с нидерландским футболистом.

«Возвращение Промеса в Россию, несмотря на юридическую неопределенность, можно рассматривать как весьма вероятное событие. В случае, если будут успешно урегулированы все правовые вопросы в ОАЭ.

Кроме того, важно, будет ли проявлен дипломатический интерес обоих государств к его персоне. Немаловажен аспект изменившихся коммерческих и игровых потенциалов Промеса для его российского клуба.

Все эти составляющие, как и каждое в отдельности, могут и положительно, и отрицательно повлиять на дальнейшую судьбу Квинси.

Урегулирование вопросов вокруг Промеса уже затянулось, требует еще немало времени, выверенной стратегии и больших усилий заинтересованных лиц, что может значительно снизить спортивный потенциал игрока и, соответственно, интерес к нему как к спортсмену.

Квинси по-прежнему имеет действующий контракт с российским клубом, это создает обязательства как для него, так и для «Спартака». Красно-белые могут продолжить проявлять заинтересованность в возвращении игрока и ускорении процесса разрешения его дел через юридическую и дипломатическую поддержку.

Внешнеполитические структуры России вполне могут оказать реальную помощь в скорейшем урегулировании его юридического статуса с точки зрения международного права, особенно если посчитают, что его присутствие на российской территории отвечает национальным или спортивным интересам.

На мой взгляд, скорейшее возвращение Промеса выгодно не только ему, но и российскому футбольному клубу: появление результативного игрока, даже с учетом его нынешней репутации, безусловно усилит его маркетинговую ценность, привлекая новых болельщиков, спонсоров, увеличивая продажи мерчендайза», – сказал Бушманов.