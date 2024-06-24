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    Адвокат оценил перспективы возвращения Промеса в Россию

    Российский адвокат Игорь Бушманов порассуждал о том, что Квинси Промес может вскоре вернуться в РФ.

    • Вопрос о возвращении Промеса в «Спартак» решен на уровне МИДа.
    • Московский клуб продлит контракт с нидерландским футболистом.

    «Возвращение Промеса в Россию, несмотря на юридическую неопределенность, можно рассматривать как весьма вероятное событие. В случае, если будут успешно урегулированы все правовые вопросы в ОАЭ.

    Кроме того, важно, будет ли проявлен дипломатический интерес обоих государств к его персоне. Немаловажен аспект изменившихся коммерческих и игровых потенциалов Промеса для его российского клуба.

    Все эти составляющие, как и каждое в отдельности, могут и положительно, и отрицательно повлиять на дальнейшую судьбу Квинси.

    Урегулирование вопросов вокруг Промеса уже затянулось, требует еще немало времени, выверенной стратегии и больших усилий заинтересованных лиц, что может значительно снизить спортивный потенциал игрока и, соответственно, интерес к нему как к спортсмену.

    Квинси по-прежнему имеет действующий контракт с российским клубом, это создает обязательства как для него, так и для «Спартака». Красно-белые могут продолжить проявлять заинтересованность в возвращении игрока и ускорении процесса разрешения его дел через юридическую и дипломатическую поддержку.

    Внешнеполитические структуры России вполне могут оказать реальную помощь в скорейшем урегулировании его юридического статуса с точки зрения международного права, особенно если посчитают, что его присутствие на российской территории отвечает национальным или спортивным интересам.

    На мой взгляд, скорейшее возвращение Промеса выгодно не только ему, но и российскому футбольному клубу: появление результативного игрока, даже с учетом его нынешней репутации, безусловно усилит его маркетинговую ценность, привлекая новых болельщиков, спонсоров, увеличивая продажи мерчендайза», – сказал Бушманов.

    • Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Сейчас рассматривается запрос о его экстрадиции. Футболиста выпустили из тюрьмы Дубая под залог.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    БАЗАРА НЕТ
    1719249740
    Стыдно за такого адвоката бушманова! У него родственников наркоманов наверное нет
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    Лицом_на_клаве
    1719250173
    Матери, жены и дети наркоманов проклянут тех кто наркодилера вытащил.
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    Алексей З
    1719252861
    Что он несёт ? Какой нахрен национальный интерес , что за бред ? Промес гражданин Нидерландов, при чём тут российские дипломаты ? Нам остаётся только со стороны наблюдать , чем это закончится. Игрок хороший , оставил след в Спартаке , но жизнь продолжается и Спартак уже пол-года обходится без него.
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