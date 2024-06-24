Губерниев назвал Промеса преступником, который должен сидеть в тюрьме

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.
- Вопрос о возвращении Промеса в «Спартак» решен на уровне МИДа.
- Московский клуб продлит контракт с нидерландским футболистом.
«Квинси Промес – это позор, и «Спартак» берет на себя все риски. Если этот позорник будет играть в российском чемпионате, то пятно ляжет и на московский «Спартак».
Он преступник и должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть в России. Своего мнения я не изменю», – сказал Губерниев.
- Промес сейчас находится в ОАЭ.
- Его осудили заочно на 6 лет в Нидерландах по делу об организации контрабанды наркотиков.
- Футболист также приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
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