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    • Губерниев назвал Промеса преступником, который должен сидеть в тюрьме

    Губерниев назвал Промеса преступником, который должен сидеть в тюрьме

    Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.

    • Вопрос о возвращении Промеса в «Спартак» решен на уровне МИДа.
    • Московский клуб продлит контракт с нидерландским футболистом.

    «Квинси Промес – это позор, и «Спартак» берет на себя все риски. Если этот позорник будет играть в российском чемпионате, то пятно ляжет и на московский «Спартак».

    Он преступник и должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть в России. Своего мнения я не изменю», – сказал Губерниев.

    • Промес сейчас находится в ОАЭ.
    • Его осудили заочно на 6 лет в Нидерландах по делу об организации контрабанды наркотиков.
    • Футболист также приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

    Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 14:27
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    Комментарии (32)
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    oyabun
    1719229279
    Я понимаю что у Губерниева работа такая - языком трепать. Но вроде на должность судьи последней инстанции его никто не назначал. Что за идиотские заявления?
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    Romeo 123
    1719229333
    Всё губерниев правильно сказал , некоторые повылазили и начали защищать преступника только хрюкать забывают, таким не место в футболе
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    SuperNils
    1719229402
    А что не так он сказал? Или наркодилер - это не преступление? Почему все топят за Промеса? Чем он отличается от остальных распространителей наркоты?
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    JTherry
    1719230013
    самый большой "позор" - это комментатор Губерниев, ведущий лыжные и биатлонные гонки и не понимающий футбольных болельщицких страстей, иди Бузову поучай за футбол болеть...)) пошёл нахер Губер..!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1719231198
    Все такого же мнения как и Губа, кроме оголтелых хряков!Гыгыгы
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    The only one
    1719231576
    Только сразу не становитесь в позу все. Вот интересно: какие бы были комментарии, если бы с Промесом было всё, как сейчас. Но единственно: Вариант №1: Он бы играл за Зенит. Вариант № 2: он бы играл за ПариНН. Жду адекватных комментариев.
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    seth343
    1719231681
    Димка паникёр.
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    nik55
    1719233025
    ни кто же не говорит что ты должен быть в дурдоме
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    BRO_football
    1719233371
    Будешь на Матч ТВ выступать - изменишь)
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    Semenycch
    1719233958
    Верное высказывание, не поспоришь!
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