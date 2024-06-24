Юрист – о возвращении Промеса в Россию: «Это будет чудо и проигрыш Нидерландов»

Андрей Князев, юрист, бывший участник передачи «Федеральный судья», оценил информацию о скором возвращении Квинси Промеса в Россию.

Вопрос о возвращении Промеса решен на уровне МИДа.

«Если Промес вернeтся, то это будет чудом и проигрышем Нидерландов на международном уровне. Мне казалось, что они серьeзно взялись за это дело.

Что касается ОАЭ, то у него там был только штраф за ДТП, который он оплатил. Но мне слабо верится, что вернeтся. Если бы всe было так просто, то он вернулся бы раньше. Но когда эта история началась, Нидерланды сильно возбудились. Им ничего не мешает, чтобы активизироваться после этих сообщений. Может, эти новости какая-то новая стратегия, кто знает», – сказал Князев.

32-летний Промес находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.

Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.

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