Алланазаров – о возвращении Промеса в Россию: «Вопрос морали меня не трогает, пусть играет пропащий»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров высказался по ситуации со скорым возвращением спартаковца Квинси Промеса в Россию.

Вопрос о возвращении Промеса решен на уровне МИДа.

«Надеюсь, бедолага вернется. Вопрос морали в этом случае лично меня не трогает, пусть играет пропащий.

Кстати, на днях списывались с Квинси. Его ответы вселили веру, что приедет. Посмотрим», – написал болельщик «Спартака» Алланазаров.

32-летний Промес находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.

Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.

Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!