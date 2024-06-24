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    • Алланазаров – о возвращении Промеса в Россию: «Вопрос морали меня не трогает, пусть играет пропащий»

    Алланазаров – о возвращении Промеса в Россию: «Вопрос морали меня не трогает, пусть играет пропащий»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров высказался по ситуации со скорым возвращением спартаковца Квинси Промеса в Россию.

    • Вопрос о возвращении Промеса решен на уровне МИДа.

    «Надеюсь, бедолага вернется. Вопрос морали в этом случае лично меня не трогает, пусть играет пропащий.

    Кстати, на днях списывались с Квинси. Его ответы вселили веру, что приедет. Посмотрим», – написал болельщик «Спартака» Алланазаров.

    • 32-летний Промес находится в ОАЭ под подпиской о невыезде.
    • Власти Нидерландов, где спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата, пытаются добиться экстрадиции футболиста.

    Хорошо помните прошлые Чемпионаты Европы? Проверьте себя в историческом тесте!

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    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1719220223
    Вопрос морали меня не трогает- в этом вся сущность многих публичных человечков...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1719220388
    Всем понятно, что вопрос морали это не для сви ней! Гыгыгы
    Ответить
    SLADE2019
    1719220863
    Ну вопрос морали, вещь весьма индивидуальная, лишь бы аморалка преступлением не была. А вот считать его бедолагой - это сильно. Молодец Максик.
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