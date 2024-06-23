Чанов назвал главного фаворита предстоящего сезона РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мыслями по поводу фаворита нового сезона РПЛ.

«Еще неизвестно, кто придет в ЦСКА в летнее трансферное окно, поэтому тяжело сказать, как армейцы выступят в РПЛ. Скорее всего Николич уже объяснил футболистам и руководству, как хочет играть. Думаю, «Зенит» – явный фаворит на победу в РПЛ в предстоящем сезоне. У него есть опыт побед, высококлассные футболисты и хорошие финансовые возможности», – поделился своим мнение Чанов.