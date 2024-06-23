Чанов назвал главного фаворита предстоящего сезона РПЛ

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мыслями по поводу фаворита нового сезона РПЛ.
«Еще неизвестно, кто придет в ЦСКА в летнее трансферное окно, поэтому тяжело сказать, как армейцы выступят в РПЛ. Скорее всего Николич уже объяснил футболистам и руководству, как хочет играть. Думаю, «Зенит» – явный фаворит на победу в РПЛ в предстоящем сезоне. У него есть опыт побед, высококлассные футболисты и хорошие финансовые возможности», – поделился своим мнение Чанов.
- «Зенит» из Санкт-Петербурга в минувшем розыгрыше РПЛ заработал 57 очков. Этот результат позволил коллективу Сергея Семака снова финишировать на 1 месте.
- Примечательно, что петербуржцы выигрывают золотые медали российского первенства в 6 раз подряд.
- В следующем сезоне «Зенит» будет праздновать свое столетие. Клуб уже начал подготовку к старту важного для себя сезона. Переподписан контракт с Семаком на 6 лет. Также в команду приглашены голкипер Евгений Латышонок и лучший ассистент предыдущего розыгрыша турнира (16 ассистов) Максим Глушенков.
- Также, по сведениям СМИ, к переходу петербуржский клуб близки защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и защитник «Краснодара» Сергей Волков.