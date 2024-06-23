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    Чанов назвал главного фаворита предстоящего сезона РПЛ

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мыслями по поводу фаворита нового сезона РПЛ.

    «Еще неизвестно, кто придет в ЦСКА в летнее трансферное окно, поэтому тяжело сказать, как армейцы выступят в РПЛ. Скорее всего Николич уже объяснил футболистам и руководству, как хочет играть. Думаю, «Зенит» – явный фаворит на победу в РПЛ в предстоящем сезоне. У него есть опыт побед, высококлассные футболисты и хорошие финансовые возможности», – поделился своим мнение Чанов.

    • «Зенит» из Санкт-Петербурга в минувшем розыгрыше РПЛ заработал 57 очков. Этот результат позволил коллективу Сергея Семака снова финишировать на 1 месте.
    • Примечательно, что петербуржцы выигрывают золотые медали российского первенства в 6 раз подряд.
    • В следующем сезоне «Зенит» будет праздновать свое столетие. Клуб уже начал подготовку к старту важного для себя сезона. Переподписан контракт с Семаком на 6 лет. Также в команду приглашены голкипер Евгений Латышонок и лучший ассистент предыдущего розыгрыша турнира (16 ассистов) Максим Глушенков.
    • Также, по сведениям СМИ, к переходу петербуржский клуб близки защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и защитник «Краснодара» Сергей Волков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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