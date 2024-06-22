«Ювентус» заинтересован в покупке лидера «Ниццы»

Французский футболист «Ниццы» Кефрен Тюрам может перебраться в «Ювентус».
По сведениям СМИ, боссы «Ювентуса» хотят видеть в своей команде 23-летнего Кефрена Тюрама, играющего на позиции центрального хавбека. Туринский клуб уже находится в диалоге с «Ниццей».
- В минувшем розыгрыше Серии А «Ювентус» заработал 71 очко, финишировав на 3-й строчке.
- У команды сменился тренер. Теперь рулевым туринского коллектива является Тиаго Мотта.
- Кефрен Тюрам в завершившемся сезоне принял участие в 29 играх за «Ниццу», забив 1 гол и 1 раз ассистировав своим партнерам по команде.