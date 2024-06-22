«Ювентус» заинтересован в покупке лидера «Ниццы»

Французский футболист «Ниццы» Кефрен Тюрам может перебраться в «Ювентус».

По сведениям СМИ, боссы «Ювентуса» хотят видеть в своей команде 23-летнего Кефрена Тюрама, играющего на позиции центрального хавбека. Туринский клуб уже находится в диалоге с «Ниццей».