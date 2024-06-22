«Бавария» ведет переговоры об аренде игрока сборной Нидерландов

Голландский футболист Хави Симонс может перейти в «Баварию».

По сведениям СМИ, боссы «Баварии» хотели бы видеть в своей команде 21-летнего голландца Хави Симонса, играющего на позиции атакующего полузащитника. Мюнхенцы хотят арендовать игрока с обязательным выкупом за 60-70 миллионов евро. Сообщается, что за игрока также борется «РБ Лейпциг». «Быки» намерены оставить Симонса в своей команде.