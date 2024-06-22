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    • «Бавария» ведет переговоры об аренде игрока сборной Нидерландов

    «Бавария» ведет переговоры об аренде игрока сборной Нидерландов

    Голландский футболист Хави Симонс может перейти в «Баварию».

    По сведениям СМИ, боссы «Баварии» хотели бы видеть в своей команде 21-летнего голландца Хави Симонса, играющего на позиции атакующего полузащитника. Мюнхенцы хотят арендовать игрока с обязательным выкупом за 60-70 миллионов евро. Сообщается, что за игрока также борется «РБ Лейпциг». «Быки» намерены оставить Симонса в своей команде.

    • Права на Хави Симонса принадлежат «ПСЖ».
    • Минувший сезон голландец провел в «РБ Лейпциге». В майке немецкого коллектива футболист сыграл 32 поединках в рамках Бундеслиги. В них он сумел отметиться 8 голами и 13 голевыми передачами.
    • В данный момент Симонс в составе своей национальной сборной принимает участие на Евро-2024 в Германии.

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    Источник: Социальные сети журналиста Флориана Платтенберга

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