Титов прокомментировал приход Станковича в «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера москвичей.

«Это большой, великий для Сербии футболист. Как тренера я его не знаю, но знаю, что он выигрывал и в Венгрии, и в Сербии. А там маленькая конкуренция. В Сербии две команды конкурируют, в Венгрии две-три, может быть, за чемпионство. Понятно, что «Ференцварош» всегда фаворит. И как это всe было? У нас же не показывают, информации минимум.

Я, что успел, почитал у блогеров: кто-то восхищается, кто-то говорит, да это не лучший выбор, поэтому не знаю. Мне кажется, что первые контрольные игры дадут понимание, во что он играет, как он играет, какие схемы, эмоции его и так далее», – сказал Титов.