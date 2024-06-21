Мостовой объяснил, почему Кроос заканчивает карьеру в 34 года

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о коллеге по амплуа Тони Кроосе из сборной Германии.

34-летний игрок закончит карьеру по окончании Евро-2024.

«Все восторгаются достижением Крооса – 102 передачи в матче с Шотландией. Из которых 101 точная. Во-первых, я бы еще разок эти передачи посчитал. Возможно, вкралась ошибка и пошла гулять из газеты в газету. Но в той игре могло быть что угодно – играла-то одна сборная. После удаления второй на поле не было. Так что не стоит придавать значения таким выкладкам. Думаю, сам Кроос и не придает.

Еще кто-то удивляется, почему Кроос решил закончить карьеру после этого турнира. Я вообще не удивлен – зная, что такое профессиональный футбол изнутри! Ему почти 35. 10 лет в «Реале». У него денег с запасом на всю оставшуюся жизнь, еще и трем поколениям Кроосов хватит. Человек устал! Точно так же, как утомился Швайнштайгер к 35 годам. Или Лам в 34 года», – считает Мостовой.