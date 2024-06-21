Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой объяснил, почему Кроос заканчивает карьеру в 34 года

    Мостовой объяснил, почему Кроос заканчивает карьеру в 34 года

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о коллеге по амплуа Тони Кроосе из сборной Германии.

    • 34-летний игрок закончит карьеру по окончании Евро-2024.

    «Все восторгаются достижением Крооса – 102 передачи в матче с Шотландией. Из которых 101 точная. Во-первых, я бы еще разок эти передачи посчитал. Возможно, вкралась ошибка и пошла гулять из газеты в газету. Но в той игре могло быть что угодно – играла-то одна сборная. После удаления второй на поле не было. Так что не стоит придавать значения таким выкладкам. Думаю, сам Кроос и не придает.

    Еще кто-то удивляется, почему Кроос решил закончить карьеру после этого турнира. Я вообще не удивлен – зная, что такое профессиональный футбол изнутри! Ему почти 35. 10 лет в «Реале». У него денег с запасом на всю оставшуюся жизнь, еще и трем поколениям Кроосов хватит. Человек устал! Точно так же, как утомился Швайнштайгер к 35 годам. Или Лам в 34 года», – считает Мостовой.

    • Кросс стоит 10 миллионов евро.
    • За сборную Германии он провел 111 матчей, забил 17 голов.

    Новости по теме
    Мостовой выбрал героя 1-го тура группового этапа Евро и высказался о возрастных звездах турнира 1
    Только один футболист в истории Евро отдал больше точных передач за матч, чем Кроос в игре с Венгрией
    Аленичев сказал, чего ждет от Роналду, Крооса и Модрича на Евро-2024
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:32
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+