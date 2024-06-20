Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • «Астон Вилла» согласовала с «Челси» трансфер защитника сборной Нидерландов

    «Астон Вилла» согласовала с «Челси» трансфер защитника сборной Нидерландов

    Голландский футболист «Челси» Иан Матсен будет защищать цвета «Астон Виллы».

    По сведениям источника, «Астон Вилла» согласовала с «Челси» сделку по переходу 22-летнего голландца Иана Матсена, играющего на позиции защитника. Сумма трансфера составит около 35 миллионов евро. Сам футболист также согласовал трудовое соглашение с коллективом из Бирмингема сроком на 6 лет.

    • В минувшем сезоне Иан Матсен выступал на правах аренды за «Боруссию» из Дортмунда. В майке немецкого клуба голландец провел 23 поединка. В них он сумел забить 3 гола и оформить 1 голевой пас.
    • «Астон Вилла» Унаи Эмери по итогам завершившегося розыгрыша АПЛ заняла 4 место и квалифицировалась в Лигу чемпионов.
    • Футболист в составе сборной Нидерландов находится в Германии и принимает участие в Евро-2024. В первом туре голландцы обыграли Польшу (2:1).

    Новости по теме
    Сборная Нидерландов внесла изменения в заявку на Евро-2024
    Символическая сборная Лиги чемпионов в сезоне-2023/24
    «Бавария» нашла замену для Дэвиса
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+