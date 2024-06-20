«Астон Вилла» согласовала с «Челси» трансфер защитника сборной Нидерландов

Голландский футболист «Челси» Иан Матсен будет защищать цвета «Астон Виллы».

По сведениям источника, «Астон Вилла» согласовала с «Челси» сделку по переходу 22-летнего голландца Иана Матсена, играющего на позиции защитника. Сумма трансфера составит около 35 миллионов евро. Сам футболист также согласовал трудовое соглашение с коллективом из Бирмингема сроком на 6 лет.