«Астон Вилла» согласовала с «Челси» трансфер защитника сборной Нидерландов

Голландский футболист «Челси» Иан Матсен будет защищать цвета «Астон Виллы».
По сведениям источника, «Астон Вилла» согласовала с «Челси» сделку по переходу 22-летнего голландца Иана Матсена, играющего на позиции защитника. Сумма трансфера составит около 35 миллионов евро. Сам футболист также согласовал трудовое соглашение с коллективом из Бирмингема сроком на 6 лет.
- В минувшем сезоне Иан Матсен выступал на правах аренды за «Боруссию» из Дортмунда. В майке немецкого клуба голландец провел 23 поединка. В них он сумел забить 3 гола и оформить 1 голевой пас.
- «Астон Вилла» Унаи Эмери по итогам завершившегося розыгрыша АПЛ заняла 4 место и квалифицировалась в Лигу чемпионов.
- Футболист в составе сборной Нидерландов находится в Германии и принимает участие в Евро-2024. В первом туре голландцы обыграли Польшу (2:1).