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«Астон Вилла» потратила 37,5 миллиона на защитника «Челси»
«Астон Вилла» потратила 37,5 миллиона на защитника «Челси»
28 июня 2024, 22:19
news/715173-aston-villa-potratila-375-milliona-na-zaschitnika-chelsi
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Источник:
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Нидерланды. Эредивизие
Астон Вилла
Челси
Матсен Ян
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