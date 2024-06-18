Семин отреагировал на слова Хвичи о страшных условиях проживания в Москве

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слова Хвичи Кварацхелии.

Грузинский футболист рассказал, что, выступая за «Локо», он жил на базе клуба. Ему было страшно и одиноко, а по ночам там не было света.

«Хвича делал все правильно, но его, видимо, не так поняли. Когда он приехал в «Локомотив», то это был парень, который совершенно не знал Москвы, плохо говорил на русском. Поэтому Хвича сам принял решение жить на базе в Баковке. Он в первую очередь сделал это в интересах футбола. Там он работал в тренажерном зале, а перед ним было футбольное поле. Когда все после тренировок уезжали с базы в Москву, Хвича оставался там и дополнительно тренировался.

Считаю, что тот период, который был у Хвичи в «Локомотиве», был правильным, поэтому он и стал таким большим игроком. Москва – город соблазнов. Некоторые футболисты приезжают и сразу селятся в столице, и ничего у них дальше не получается. Конечно, что касается слов Кварацхелии про то, что в Баковке не было света, то такого не может быть. У Хвичи свое видение на этот счет, а у меня – свое. Но все тогда поступили правильно, у нас вырос футболист, настоящий игрок и спортсмен, а не абы кто. Чтобы таким стать, нужно пройти настоящие трудности, и Хвича их прошел. Был всегда под контролем, имел настрой тренироваться – в этом плане грузин просто молодец!» – сказал Семин.