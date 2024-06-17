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    • Хвича – о периоде в «Локомотиве»: «Мне было тяжело, я жил в страшном месте»

    Хвича – о периоде в «Локомотиве»: «Мне было тяжело, я жил в страшном месте»

    Хвича Кварацхелия рассказал о своем первом опыте в России.

    • В 2019 году грузинский футболист оказался в «Локомотиве».
    • Затем он ушел в «Рубин», а в 2022-м покинул РФ.
    • Сейчас Хвича выступает за «Наполи».

    «Когда я уехал в Россию, мне было 17 лет, я был очень молодым. И я был абсолютно один. Мои родители нервничали. Мой отец очень волновался. И мне было тяжело.

    У меня был стресс из-за того, что я оставил семью. Мне было одиноко. Я жил в учебном центре. У меня не было друзей. Думаю, там были только я и ребята из службы безопасности. Остальные игроки жили в других местах.

    [Учебный центр] немного страшное место! Я не шучу! Это было в глухом лесу, и туда нельзя выйти гулять, поскольку там было несколько собак и тому подобное.

    Я не ездил в центр Москвы. Никуда. Ночью в учебном центре не было света. Иногда я самостоятельно тренировался по ночам. Но без света.

    Иногда приходил охранник. И ему было страшно в темноте», – поделился воспоминаниями Кварацхелия.

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    Источник: The Players' Tribune

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    Сегодня, 20:47
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    Комментарии (15)
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    Semenycch
    1718647543
    Глухой лес, да еще без электричества в ближнем Подмосковье? Сколько тебе заплатили за эти глупые фантазии?
    Ответить
    ...короче
    1718647577
    ...всё! Он уже - европеец!!!...
    Ответить
    FRZZ
    1718647756
    Для 17 летнего парня конечно будет страшно жить одному в лесу.
    Ответить
    raritet
    1718647895
    По описанию - это глухие места на северо- западе Сибири. В Москве , если даже захочешь, нужно еще найти лес. И чего там страшного в лесу? Ежики?
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718648110
    И мертвые с косами стояли
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1718648139
    во, дрезина даёт, ставили Хвичу без света в глухом лесу и в ночь глухую) вырастили вернблюма-2...
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    BoevStas1
    1718648614
    А в горах Грузии лучше было...?***** ты ещё та...Ну боится выгонят с Европы,надо же цену набить...чмурло!!!
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    BoevStas1
    1718648679
    Бомбардир кстати С у к а литературное слово,не хрен его закрывать...Есть кобель,а он с у к а
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    ...короче
    1718649385
    ...а ещё на базе было много котов, которые постоянно ссали Хвиче в бутсы, а он получал от этого жестокие душевные травмы...
    Ответить
    Алексей З
    1718649518
    Складывается ощущение , что все местные жили с ним в одной комнате. Что вы накинулись , звери. Парень рассказывает свои ощущения в 17 лет на чужбине, ну наверно чуть сгущает, но это не повод вам его оскорблять. Редкие вы твари.
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