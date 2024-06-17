Хвича – о периоде в «Локомотиве»: «Мне было тяжело, я жил в страшном месте»

Хвича Кварацхелия рассказал о своем первом опыте в России.

В 2019 году грузинский футболист оказался в «Локомотиве».

Затем он ушел в «Рубин», а в 2022-м покинул РФ.

Сейчас Хвича выступает за «Наполи».

«Когда я уехал в Россию, мне было 17 лет, я был очень молодым. И я был абсолютно один. Мои родители нервничали. Мой отец очень волновался. И мне было тяжело.

У меня был стресс из-за того, что я оставил семью. Мне было одиноко. Я жил в учебном центре. У меня не было друзей. Думаю, там были только я и ребята из службы безопасности. Остальные игроки жили в других местах.

[Учебный центр] немного страшное место! Я не шучу! Это было в глухом лесу, и туда нельзя выйти гулять, поскольку там было несколько собак и тому подобное.

Я не ездил в центр Москвы. Никуда. Ночью в учебном центре не было света. Иногда я самостоятельно тренировался по ночам. Но без света.

Иногда приходил охранник. И ему было страшно в темноте», – поделился воспоминаниями Кварацхелия.