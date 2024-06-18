Семин высказался о ситуации с Хвичей Кварацхелией

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился своими мыслями по поводу будущего Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«В этом вопросе все должен решить сам игрок. Как Хвича чувствует, так ему и нужно действовать. Потому что советчиков чересчур много. Он должен выразить свое видение, желание, где остаться. Потому что ему играть в команде с тем или иным тренером. Думаю, Хвича примет правильное решение», – высказал свое мнение Семин.

Различные СМИ активно пишут, что в услугах Хвичи Кварацхелии заинтересован французский «ПСЖ».

Ранее агент грузинского вингера публично заявил, что игрок хотел бы сменить клубную прописку. «Наполи» жестко отреагировал на данное заявление, напомнив, что у игрока есть обязанности по контракту.

В прошедшем сезоне Хвича забил 11 голов и оформил 9 ассистов в 45 играх в майке неаполитанского коллектива. Итальянский клуб хотел бы продлить трудовое соглашение со своей звездой.

Примечательно, что Юрий Семин и Хвича Кварцхелия вместе работали в столичном «Локомотиве».