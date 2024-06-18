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    Семин высказался о ситуации с Хвичей Кварацхелией

    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился своими мыслями по поводу будущего Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

    «В этом вопросе все должен решить сам игрок. Как Хвича чувствует, так ему и нужно действовать. Потому что советчиков чересчур много. Он должен выразить свое видение, желание, где остаться. Потому что ему играть в команде с тем или иным тренером. Думаю, Хвича примет правильное решение», – высказал свое мнение Семин.

    Различные СМИ активно пишут, что в услугах Хвичи Кварацхелии заинтересован французский «ПСЖ».

    Ранее агент грузинского вингера публично заявил, что игрок хотел бы сменить клубную прописку. «Наполи» жестко отреагировал на данное заявление, напомнив, что у игрока есть обязанности по контракту.

    В прошедшем сезоне Хвича забил 11 голов и оформил 9 ассистов в 45 играх в майке неаполитанского коллектива. Итальянский клуб хотел бы продлить трудовое соглашение со своей звездой.

    Примечательно, что Юрий Семин и Хвича Кварцхелия вместе работали в столичном «Локомотиве».

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    Источник: «СЭ»

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