Саудовский «Аль-Наср» предлагает многомиллионный контракт экс-игроку «Реала»

Саудовский «Аль-Наср» заинтересован в приобретении Серхио Рамоса.

По сведениями СМИ, «Аль-Наср» хотел бы видеть в своей команде 38-летнего испанца Серхио Рамоса, играющего на позиции центрального защитника. Инициаторами сделки выступают новый спортивный директор клуба Фернандо Йерро и лидер команды Криштиану Роналду. Сообщается, что клуб уже предложил легенде мадридского «Реала» многомиллионный контакт. Также в услугах Рамоса заинтересованы клубы из Турции и МЛС.

В завершившемся сезоне Серхио Рамос представлял цвета «Севильи». В майке своего родного клуба испанец сыграл в 37 поединках. В них футболисту удалось отметиться 7 голами 1 ассистом.

Недавно было объявлено, что Серхио покинул «Севилью». Сейчас игрок пребывает в статусе свободного агента.

«Аль-Наср» по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии заработал 82 очка и финишировал на 2-й строчке.