Стало известно, почему «Химки» до сих пор не уволили Талалаева

Андрей Талалаев фактически уже не тренирует «Химки».

Сейчас 51-летний специалист находится на больничном с отитом.

Подмосковный клуб решил отправить в отставку Талалаева, но не хочет платить ему неустойку.

Из-за этого «Химки» не могут официально назначить нового главного тренера – испанца Франка Артигу.