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    • Стало известно, почему «Химки» до сих пор не уволили Талалаева

    Стало известно, почему «Химки» до сих пор не уволили Талалаева

    Андрей Талалаев фактически уже не тренирует «Химки».

    Сейчас 51-летний специалист находится на больничном с отитом.

    Подмосковный клуб решил отправить в отставку Талалаева, но не хочет платить ему неустойку.

    Из-за этого «Химки» не могут официально назначить нового главного тренера – испанца Франка Артигу.

    • Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».
    • Под его руководством подмосковная команда пробилась в РПЛ по итогам сезона-2023/24.
    • Сообщалось, что тренеру положена компенсация за увольнение в размере 50 миллионов рублей, а клуб рассчитывает заплатить около 20 миллионов.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    17.06.2024 22:56
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    Комментарии (2)
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    VPERDIV SPARTAK
    1718656389
    Дурной клуб как был так и остался) недаром фарм Спартака
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    AtticusFinch
    1718656664
    Про неустойку и так всем понятно!эта тварь сама не уйдет!
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