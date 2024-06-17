Стало известно, почему «Химки» до сих пор не уволили Талалаева

Андрей Талалаев фактически уже не тренирует «Химки».
Сейчас 51-летний специалист находится на больничном с отитом.
Подмосковный клуб решил отправить в отставку Талалаева, но не хочет платить ему неустойку.
Из-за этого «Химки» не могут официально назначить нового главного тренера – испанца Франка Артигу.
- Талалаев вернулся в «Химки» в апреле 2023 года, подписав контракт по схеме «3+2».
- Под его руководством подмосковная команда пробилась в РПЛ по итогам сезона-2023/24.
- Сообщалось, что тренеру положена компенсация за увольнение в размере 50 миллионов рублей, а клуб рассчитывает заплатить около 20 миллионов.