Названа сумма неустойки, которую «Химки» предложат Талалаеву в случае увольнения

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев может получить около 20 миллионов рублей в случае увольнения из клуба, сообщил журналист Иван Карпов. По его данным, размер неустойки будет меньше, чем 50 миллионов рублей, о которых говорилось ранее.

«Химки» рассчитывают выплатить Талалаеву три зарплаты – он получает 2 миллиона рублей в месяц – и бонус за выход в Мир РПЛ. Общая сумма компенсации в таком случае составит около 20 миллионов рублей.

В случае, если такие условия не строят Талалаева, специалисту могут предложить работу в молодежной команде «Химок».

Контракт клуба с тренером заключен по схеме «3+2», точная сумма неустойки не зафиксирована.