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    • Названа сумма неустойки, которую «Химки» предложат Талалаеву в случае увольнения

    Названа сумма неустойки, которую «Химки» предложат Талалаеву в случае увольнения

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев может получить около 20 миллионов рублей в случае увольнения из клуба, сообщил журналист Иван Карпов. По его данным, размер неустойки будет меньше, чем 50 миллионов рублей, о которых говорилось ранее.

    «Химки» рассчитывают выплатить Талалаеву три зарплаты – он получает 2 миллиона рублей в месяц – и бонус за выход в Мир РПЛ. Общая сумма компенсации в таком случае составит около 20 миллионов рублей.

    В случае, если такие условия не строят Талалаева, специалисту могут предложить работу в молодежной команде «Химок».

    Контракт клуба с тренером заключен по схеме «3+2», точная сумма неустойки не зафиксирована.

    • «Химки» по итогам минувшего сезона заняли первое место в Первой лиге и вышли в РПЛ.
    • Сегодня сообщалось, что новым наставником подмосковного клуба станет Франк Артига, ранее тренировавший «Родину».

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа | | Иван Карпов»

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1718467222
    То ли "альфонс" ,то ли "белый воротничок "..Загадошная лищность ,канешна .. ))
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    TIMOTHY
    1718468057
    Так увольняют или нет?)) мутят как с промесом,то сидит то в клубе ночном)
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