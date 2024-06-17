Песьяков – о карьере: «Мне столько говна залетало – на хит-парад наберется»

Новый вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков вспомнил самый нелепый пропущенный гол за карьеру.

– В вашей карьере была ошибка, после которой вы думали: «Блин, как это вообще произошло?»

– Ой, мне столько говна залетало, на хит-парад наберется.

– Не сможете выделить одну?

– Вспоминается игра против «Рубина» за «Анжи», сезон-14/15. Шла простая передача за спину защитникам – мяч ударился о землю, и я поймал его в прыжке.

Но в момент приземления я воткнулся в землю – неправильно подобрал шипы под газон. В итоге споткнулся, замешкался – мяч вылетел из рук, а Девич его подкараулил и забил.