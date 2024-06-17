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    • Песьяков – о карьере: «Мне столько говна залетало – на хит-парад наберется»

    Песьяков – о карьере: «Мне столько говна залетало – на хит-парад наберется»

    Новый вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков вспомнил самый нелепый пропущенный гол за карьеру.

    – В вашей карьере была ошибка, после которой вы думали: «Блин, как это вообще произошло?»

    – Ой, мне столько говна залетало, на хит-парад наберется.

    – Не сможете выделить одну?

    – Вспоминается игра против «Рубина» за «Анжи», сезон-14/15. Шла простая передача за спину защитникам – мяч ударился о землю, и я поймал его в прыжке.

    Но в момент приземления я воткнулся в землю – неправильно подобрал шипы под газон. В итоге споткнулся, замешкался – мяч вылетел из рук, а Девич его подкараулил и забил.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    Spartak_forv@
    1718635570
    Какой там хит-парад,целое кино можно снимать о твоей карьере)
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    AtticusFinch
    1718636843
    Это про котяхи которые пропускал? ну это да, говна и правда много залетело!
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    The only one
    1718637637
    Нашёл, чем хвалиться...
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    Алексей З
    1718638680
    Наверно у всех вратарей есть "скелет в шкафу". Яшин от вратаря пропускал...
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