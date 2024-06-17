«Торпедо» сделало заявление об отстранении Денисова от футбола

В «Торпедо» отреагировали на решение Московской федерации футбола по Игорю Денисову.

Экс-полузащитник сборной России работает тренером в академии столичного клуба.

Денисова условно отстранили на год от любой футбольной деятельности и оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Его наказали за неправомерное участие футболиста в майском матче с «Космосом».

«Наш клуб занимает сторону Игоря Денисова и поддерживает своего тренера в этом вопросе.

Мы полностью удовлетворены работой Игоря Владимировича с командой 2011 года рождения в клубной академии «Торпедо».

Наши юристы готовы оказывать ему всю необходимую поддержку», – говорится в заявлении клуба.