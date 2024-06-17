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    • «Торпедо» сделало заявление об отстранении Денисова от футбола

    «Торпедо» сделало заявление об отстранении Денисова от футбола

    В «Торпедо» отреагировали на решение Московской федерации футбола по Игорю Денисову.

    • Экс-полузащитник сборной России работает тренером в академии столичного клуба.
    • Денисова условно отстранили на год от любой футбольной деятельности и оштрафовали на 15 тысяч рублей.
    • Его наказали за неправомерное участие футболиста в майском матче с «Космосом».

    «Наш клуб занимает сторону Игоря Денисова и поддерживает своего тренера в этом вопросе.

    Мы полностью удовлетворены работой Игоря Владимировича с командой 2011 года рождения в клубной академии «Торпедо».

    Наши юристы готовы оказывать ему всю необходимую поддержку», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Мордаванин
    1718623367
    Гарик когото нахер послал как обычно только и всего
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