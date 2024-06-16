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    • Игорь Денисов условно отлучен от любой футбольной деятельности

    Игорь Денисов условно отлучен от любой футбольной деятельности

    Тренер академии «Торпедо» Игорь Денисов получил наказание от Московской федерации футбола.

    • В майском матче своей команды 2011 года рождения против «Космоса» Денисов допустил выход на поле футболиста, который не имел права участвовать в игре.

    Денисов условно отстранен на год от любой деятельности, связанной с футболом, и оштрафован на 15 тысяч рублей. Его команда в указанной игре получила техническое поражение.

    • В активе 40-летнего Денисова 53 матча за сборную России.
    • В академии «Торпедо» он работает 1-й год.

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    Источник: Московская федерация футбола

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1718566487
    Гнобят Игоря,не любят чинушки таких честных и нашли повод видимо
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