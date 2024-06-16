Игорь Денисов условно отлучен от любой футбольной деятельности

Тренер академии «Торпедо» Игорь Денисов получил наказание от Московской федерации футбола.
- В майском матче своей команды 2011 года рождения против «Космоса» Денисов допустил выход на поле футболиста, который не имел права участвовать в игре.
Денисов условно отстранен на год от любой деятельности, связанной с футболом, и оштрафован на 15 тысяч рублей. Его команда в указанной игре получила техническое поражение.
- В активе 40-летнего Денисова 53 матча за сборную России.
- В академии «Торпедо» он работает 1-й год.