Два английских топ-клуба заинтересованы в подписании футболиста сборной Нидерландов

Голландский полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может перебраться в АПЛ.
По сведениям СМИ, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заинтересованы в услугах 21-летнего голландца Хави Симонса, играющего на позиции атакующего полузащитника. Клубы уже контактировали с парижским клубом. Также на игрока претендует «Бавария». При этом источник отмечается, что «ПСЖ» не заинтересован в продаже Симонса и рассматривает только аренду.
- «ПСЖ» приобрел Хави Симонса у «Барселоны» в 2019 году. Всего в майке парижского клуба голландец провел 11 встреч, в которых отметился 1 ассистом.
- В завершившемся сезоне футболист защищал цвета «РБ Лейпциг». За немецкий коллектив Симонс провел 43 встречи во всех соревнованиях, записав на свой счет 10 голов и 15 голевых передач.
- В активе Симонса 1 гол в 14 играх за сборную Нидерландов.