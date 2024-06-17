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    • Два английских топ-клуба заинтересованы в подписании футболиста сборной Нидерландов

    Два английских топ-клуба заинтересованы в подписании футболиста сборной Нидерландов

    Голландский полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может перебраться в АПЛ.

    По сведениям СМИ, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заинтересованы в услугах 21-летнего голландца Хави Симонса, играющего на позиции атакующего полузащитника. Клубы уже контактировали с парижским клубом. Также на игрока претендует «Бавария». При этом источник отмечается, что «ПСЖ» не заинтересован в продаже Симонса и рассматривает только аренду.

    • «ПСЖ» приобрел Хави Симонса у «Барселоны» в 2019 году. Всего в майке парижского клуба голландец провел 11 встреч, в которых отметился 1 ассистом.
    • В завершившемся сезоне футболист защищал цвета «РБ Лейпциг». За немецкий коллектив Симонс провел 43 встречи во всех соревнованиях, записав на свой счет 10 голов и 15 голевых передач.
    • В активе Симонса 1 гол в 14 играх за сборную Нидерландов.

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    Источник: «Бомбардир»

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