Два английских топ-клуба заинтересованы в подписании футболиста сборной Нидерландов

Голландский полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может перебраться в АПЛ.

По сведениям СМИ, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заинтересованы в услугах 21-летнего голландца Хави Симонса, играющего на позиции атакующего полузащитника. Клубы уже контактировали с парижским клубом. Также на игрока претендует «Бавария». При этом источник отмечается, что «ПСЖ» не заинтересован в продаже Симонса и рассматривает только аренду.