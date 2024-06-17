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    Мамука сообщил о желании Хвичи покинуть «Наполи»

    Агент форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели высказался о будущем игрока на фоне интереса «ПСЖ».

    «Мы хотим покинуть «Наполи», но сейчас все сосредоточены на Евро-2024.

    На Антонио Конте у «Наполи» большие планы. Я уверен, что в следующем сезоне они снова квалифицируются в Лигу чемпионов и будут бороться за скудетто. Но это не значит, что Кварацхелия хочет там остаться.

    Я не разговаривал с Хвичей на эту тему, для него самое главное сейчас – сборная.

    Наша цель – команда, которая играет в Лиге чемпионов. Самое страшное – потерять сезон. Мы волнуемся по этому поводу», – сказал Мамука.

    • В минувшем сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач за «Наполи».
    • Срок его контракта рассчитан до июня 2027 года.
    • Хвича играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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