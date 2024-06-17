Мамука сообщил о желании Хвичи покинуть «Наполи»

Агент форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели высказался о будущем игрока на фоне интереса «ПСЖ».

«Мы хотим покинуть «Наполи», но сейчас все сосредоточены на Евро-2024.

На Антонио Конте у «Наполи» большие планы. Я уверен, что в следующем сезоне они снова квалифицируются в Лигу чемпионов и будут бороться за скудетто. Но это не значит, что Кварацхелия хочет там остаться.

Я не разговаривал с Хвичей на эту тему, для него самое главное сейчас – сборная.

Наша цель – команда, которая играет в Лиге чемпионов. Самое страшное – потерять сезон. Мы волнуемся по этому поводу», – сказал Мамука.