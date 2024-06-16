Роналдиньо оправдался за хейт в адрес сборной Бразилии

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо объяснил свои негативные слова в адрес команды.
«Я бы никогда не сказал тех слов, которые вы увидели. Это просто слова болельщиков. Я их видел в интернете. Это слышат футболисты перед матчами. Они негативно влияют на мотивацию.
Сейчас сборную Бразилии надо поддержать. Поэтому я присоединился к рекламной кампании (Роналдиньо указывает известный бренд антиперсперантов – прим. «Бомбардира»), чтобы поддержать команду. Мы просим всех болельщиков слать позитивные сообщения в адрес сборной», – написал Роналдиньо в соцсети.
- 12 июня Бразилия сыграла вничью с США (1:1), а четырьмя днями ранее победила Мексику (3:2) в товарищеских матчах.
- На Кубке Америки-2024 Бразилия сыграет на групповом этапе с Колумбией, Парагваем и Коста-Рикой. Турнир стартует 20 июня.
- Роналдиньо в 2005 году взял «Золотой мяч».