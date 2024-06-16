Роналдиньо оправдался за хейт в адрес сборной Бразилии

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо объяснил свои негативные слова в адрес команды.

«Я бы никогда не сказал тех слов, которые вы увидели. Это просто слова болельщиков. Я их видел в интернете. Это слышат футболисты перед матчами. Они негативно влияют на мотивацию.

Сейчас сборную Бразилии надо поддержать. Поэтому я присоединился к рекламной кампании (Роналдиньо указывает известный бренд антиперсперантов – прим. «Бомбардира»), чтобы поддержать команду. Мы просим всех болельщиков слать позитивные сообщения в адрес сборной», – написал Роналдиньо в соцсети.