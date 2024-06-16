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    • Онопко отреагировал на попадание в список главных звезд в истории «Райо Вальекано»

    Онопко отреагировал на попадание в список главных звезд в истории «Райо Вальекано»

    Бывший защитник «Райо Вальекано» Виктор Онопко прокомментировал включение в список 15 главных звезд в истории клуба. Его составила газета AS.

    «Для меня это была очень неожиданная и приятная новость. Потому что я там пробыл всего один сезон. У меня много хороших воспоминаний о Руисе Матеосе и о Терезе Риверо, которая тогда была президентом.

    Много осталось впечатлений даже за этот короткий срок. Как-то они даже приглашали нас в свой дом на командный обед. Тереза Риверо ходила как официантка, приносила нам еду. Для меня это было очень неожиданно. У них большая семья, и мы для них были, как дети», – сказал Онопко.

    • Россиянин играл в мадридском клубе в 2002-2003 годах.
    • Онопко провел за «Райо» в чемпионате 28 матчей, забил гол.
    • Сейчас уроженец Луганска входит в тренерский штаб сборной России и «Ростова».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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