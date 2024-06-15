«Краснодар» назвал трех соперников по контрольным матчам

«Краснодар» вышел из летнего отпуска. После прохождения углубленного медицинского облседования игроки приступили к тренировкам, но пока в сборе участвует лишь часть команды. Футболисты, задействованные в сборных, присоединятся к команде позднее.

Вся предсезонная подготовка «Краснодара» пройдет на базе «Четук». «Быки» сыграют три контрольных матча: 23 июня с «Кубанью», 29 июня с «Динамо» (Махачкала) и 6 июля с «Ростовом». Все матчи состоятся в Краснодаре, на стадионе Академии ФК «Краснодар». Игра с «Кубанью» стартует в 19:00.