«Краснодар» назвал трех соперников по контрольным матчам

«Краснодар» вышел из летнего отпуска. После прохождения углубленного медицинского облседования игроки приступили к тренировкам, но пока в сборе участвует лишь часть команды. Футболисты, задействованные в сборных, присоединятся к команде позднее.
Вся предсезонная подготовка «Краснодара» пройдет на базе «Четук». «Быки» сыграют три контрольных матча: 23 июня с «Кубанью», 29 июня с «Динамо» (Махачкала) и 6 июля с «Ростовом». Все матчи состоятся в Краснодаре, на стадионе Академии ФК «Краснодар». Игра с «Кубанью» стартует в 19:00.
- В минувшем сезоне «Краснодар» показал лучший результат в своей истории в РПЛ, завоевав серебряные медали.
- По окончании чемпионата России клуб продлил контракт с главным тренером Мурадом Мусаевым.