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    «Краснодар» назвал трех соперников по контрольным матчам

    «Краснодар» вышел из летнего отпуска. После прохождения углубленного медицинского облседования игроки приступили к тренировкам, но пока в сборе участвует лишь часть команды. Футболисты, задействованные в сборных, присоединятся к команде позднее.

    Вся предсезонная подготовка «Краснодара» пройдет на базе «Четук». «Быки» сыграют три контрольных матча: 23 июня с «Кубанью», 29 июня с «Динамо» (Махачкала) и 6 июля с «Ростовом». Все матчи состоятся в Краснодаре, на стадионе Академии ФК «Краснодар». Игра с «Кубанью» стартует в 19:00.

    • В минувшем сезоне «Краснодар» показал лучший результат в своей истории в РПЛ, завоевав серебряные медали.
    • По окончании чемпионата России клуб продлил контракт с главным тренером Мурадом Мусаевым.

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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    15.06.2024 23:47
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