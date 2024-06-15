Семшов объяснил, почему у сборной России не появятся свои Ямаль и Педри

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о проблемах появления молодых футболистов в национальной команде.
«В сборной России может и появилась бы свои Педри и Ямаль. Без участия в больших турнирах, такие одаренные футболисты не смогут появиться. Мы видим, что приезжают второсортные легионеры, с которыми тяжело расти», – сказал Семшов.
- Вингер сборной Испании Ламин Ямаль сегодня стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. В матче против Хорватии он вышел на поле в возрасте 16 лет и 338 дней.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.