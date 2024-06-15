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    • Семшов объяснил, почему у сборной России не появятся свои Ямаль и Педри

    Семшов объяснил, почему у сборной России не появятся свои Ямаль и Педри

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о проблемах появления молодых футболистов в национальной команде.

    «В сборной России может и появилась бы свои Педри и Ямаль. Без участия в больших турнирах, такие одаренные футболисты не смогут появиться. Мы видим, что приезжают второсортные легионеры, с которыми тяжело расти», – сказал Семшов.

    • Вингер сборной Испании Ламин Ямаль сегодня стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы. В матче против Хорватии он вышел на поле в возрасте 16 лет и 338 дней.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    ...короче
    1718477086
    ...Семшов, пару-тройку лет назад "большие турниры"были. Ну и чего там появлялось? Чаловы-Бакаевы?... Грузишь херню!...
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