Семшов объяснил, почему у сборной России не появятся свои Ямаль и Педри

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о проблемах появления молодых футболистов в национальной команде.

«В сборной России может и появилась бы свои Педри и Ямаль. Без участия в больших турнирах, такие одаренные футболисты не смогут появиться. Мы видим, что приезжают второсортные легионеры, с которыми тяжело расти», – сказал Семшов.