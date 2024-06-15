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    • В «Химках» отреагировали на новость о назначении Артиги вместо Талалаева

    В «Химках» отреагировали на новость о назначении Артиги вместо Талалаева

    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию о решении клуба пригласить Франка Артигу.

    • Испанец должен сменить Андрея Талалаева на посту главного тренера.
    • До лета он возглавлял «Родину».
    • Контракт Артиги с «Химками» будет подписан по схеме «2+1», зарплата составит 350 тысяч евро в год.

    «В начале недели была информация, что главным тренером Химок назначен Слишкович, теперь Артига. А у нас еще Талалаев из отпуска не вернулся.

    Предлагаю к подобной информации относиться соответствующим образом», – сказал Оленев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:34
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    Комментарии (3)
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    ...короче
    1718455921
    ...штобвасвсех!!!...
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    rash1959
    1718456067
    пааазор, а почему не русский? мостовой стучится во все калитки.
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    Цугундeр
    1718456758
    А никого не удивляют (патамушта ) сенсации про "Химки" . Привыкли уже все. Где Химки , там с хернёй обнимки.. Имея "смотрящим "Садыгова ,странно было бы , что он всех не поимеет.(
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