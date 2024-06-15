В «Химках» отреагировали на новость о назначении Артиги вместо Талалаева

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал информацию о решении клуба пригласить Франка Артигу.

Испанец должен сменить Андрея Талалаева на посту главного тренера.

До лета он возглавлял «Родину».

Контракт Артиги с «Химками» будет подписан по схеме «2+1», зарплата составит 350 тысяч евро в год.

«В начале недели была информация, что главным тренером Химок назначен Слишкович, теперь Артига. А у нас еще Талалаев из отпуска не вернулся.

Предлагаю к подобной информации относиться соответствующим образом», – сказал Оленев.