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    • Дркушич из «Сочи» способен прожить на 55 тысяч рублей в месяц: «Это реально»

    Дркушич из «Сочи» способен прожить на 55 тысяч рублей в месяц: «Это реально»

    Центральный защитник «Сочи» Ваня Дркушич порассуждал о ежемесячных тратах на жизнь.

    – Вы сказали, что можете прожить в Сочи на 55 тысяч рублей в месяц. Зачем соврали?

    – Это действительно так! Квартиру снимает клуб, платить не нужно. Если у тебя есть определенная ответственность и ты понимаешь, что нужно уложиться в месяц в 55 тысяч, это реально.

    Ты просто не будешь ходить в рестораны и оставлять там по 10-20 тысяч за раз. Ты пойдешь в «Магнит» или «Пятерочку», купишь продукты там и будешь готовить дома.

    – Вы частый гость в «Магните» и «Пятерочке»?

    – Вообще-то да. Мне очень нравится готовить, так что очень часто там закупаюсь.

    • 24-летний Дркушич в «Сочи» с января 2022 года.
    • Его статистика: 66 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость словенца – 2,8 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии (6)
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    Dr Metal
    1718453041
    Вся Россия так живет так то. Многие и 55 не получают и живут как то
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    ...короче
    1718453103
    ...адекватно и честно ответил...
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    Spartak_forv@
    1718453200
    Дркушич:Пятерочка выручает
    Ответить
    Скай
    1718454241
    Зато Нашим понтофутболерам маловато будет.
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    BoevStas1
    1718456697
    Неужели в Сочи останется,вроде смотрел его игры нормальный защитник.
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    Давид59
    1718457209
    У нас учителя в провинции о такой зарплате мечтают
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