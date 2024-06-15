Дркушич из «Сочи» способен прожить на 55 тысяч рублей в месяц: «Это реально»

Центральный защитник «Сочи» Ваня Дркушич порассуждал о ежемесячных тратах на жизнь.
– Вы сказали, что можете прожить в Сочи на 55 тысяч рублей в месяц. Зачем соврали?
– Это действительно так! Квартиру снимает клуб, платить не нужно. Если у тебя есть определенная ответственность и ты понимаешь, что нужно уложиться в месяц в 55 тысяч, это реально.
Ты просто не будешь ходить в рестораны и оставлять там по 10-20 тысяч за раз. Ты пойдешь в «Магнит» или «Пятерочку», купишь продукты там и будешь готовить дома.
– Вы частый гость в «Магните» и «Пятерочке»?
– Вообще-то да. Мне очень нравится готовить, так что очень часто там закупаюсь.
- 24-летний Дркушич в «Сочи» с января 2022 года.
- Его статистика: 66 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Рыночная стоимость словенца – 2,8 миллиона евро.