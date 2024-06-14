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    • Тренер вратарей «Ростова» сказал, почему Карпин является первопроходцем в российском футболе

    Тренер вратарей «Ростова» сказал, почему Карпин является первопроходцем в российском футболе

    Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов сказал, чем Валерий Карпин отличается от более возрастных предшественников на посту наставника национальной команды.

    – Работа с вратарями – это целиком и полностью зона вашей ответственности?

    – Да. За исключением моментов, когда мы тренируем выход из обороны за счeт короткого и среднего паса при прессинге соперника. Здесь уже подключается Валерий Георгиевич. Объясняет – причeм не только на поле, но и на теоретических занятиях, – в каком направлении вратари должны развивать атаку.

    На следующий день после матча идeт подробный видеоразбор. Такую схему мы практикуем уже три года. В этом году сделали три голевые ошибки, которые все вспоминают, хотя процент при общем количестве передач был очень маленьким. Никто не считает, сколько атак мы провели, сколько моментов создали, сколько раз пригласили соперника к штрафной, отрезали и забили голы. Это именно тот футбол, в который хочет играть Карпин.

    – Как раз хотела спросить. Вы застали в футболе всю предыдущую плеяду топ-тренеров: Романцева, Сeмина, Газзаева, Садырина, Бышовца. Что наиболее сильно отличает Карпина от его более возрастных предшественников?

    – Футбол ведь сильно поменялся, стал более быстрым, более интенсивным. Стало больше единоборств, больше прессинга. Надо думать быстрее, быстрее принимать решения. Тренеру – в том числе.

    Если вы посмотрите матчи Лиги чемпионов начиная с четвертьфинала до финала, так играют все восемь команд. Вратари рискуют, их накрывают, они всe равно играют в такой футбол. Мы тоже так или иначе к этому придeм. Просто быть первопроходцем очень трудно. А в России Карпин первый.

    • Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года.
    • С марта 2022-го он совмещает работу в национальной команде и в «Ростове».

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    Источник: RT

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    Сегодня, 10:07
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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1718349654
    Ну да, если бы не Валера, про тебя, Кафанов, никто бы и не услышал. Но Валера любит прославляющих его человеков, потому и подбирает команду и сотрудников по принципу ЛИЧНОЙ ПРЕДАННОСТИ, а не по мастерству и по квалификации. Именно ПОЭТОМУ Валера не выиграл НИ ОДНОГО ТИТУЛА!!!...(((((((
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    evgevg13
    1718354314
    Все правильно Кафанов говорит, не смотря на то, что ВЕЛИКОМУ знатоку футбола Cleanerу это не нравится
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    Инсаров
    1718356032
    Часто смотрю по ТВ повторение матчей чемпионата СССР и России. Обратил внимание на то, что во многих поединках футболисты превосходят нынешних и в скорости принятия решений, и в технике, и в умении вести борьбу за мяч. Наверное, заметили, что ни один вратарь сегодня не умеет играть на выходах (только на линии ворот). Пасующий вратарь - это просто прихоть Карпина Он котирует работу голкипера ногами в своей штрафной выше, чем игру на "ленточке" ворот. А вот Акинфеев зря не рискует и выдаёт длинные голевые передачи т. е. разумно сочетает длинный и короткий пас.
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