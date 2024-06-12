Семин высказался о будущем Дзюбы

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о будущем форварда Артема Дзюбы.

«Локомотив» в мае объявил об уходе Дзюбы, 35‑летний форвард покинул московский клуб после завершения срока контракта.

В минувшем сезоне он провел 26 матчей, забил 4 гола, отдал 4 передачи.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

«Будущее Дзюбы? Это зависит от него. Я не знаю, хочет ли он продолжать выступать в РПЛ. Он показывал себя с наилучшей стороны практически во всех командах.

Готов ли он тянуть уровень РПЛ? Сложный вопрос.

Джефферсон Фарфан, когда приехал в «Локомотив», весил на семь килограммов больше нормы. Но он смог привести себя в порядок, стал одним из лучших футболистов РПЛ. Вопрос в том, захочет ли Дзюба продолжать карьеру. Но он точно сможет усилить команды РПЛ», – сказал Семин.