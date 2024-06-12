«Наполи» перебил предложение «Атлетико» по трансферу Довбика

«Жирона» дала понять потенциальным покупателям, что не будет обсуждать трансфер лучшего бомбардира Примеры Артема Довбика за сумму ниже 35 миллионов евро. По данным As, единственным клубом, который сделал соответствующее предложение, является «Наполи».

«Атлетико» предлагал за форварда 25 миллионов евро в конце мая и с тех пор не улучшал его. При этом ранее сообщалось, что сам Довбик уже договорился с мадридцами о переходе.

Украинец в минувшем сезоне забил 24 гола в 36 матчах чемпионата Испании.