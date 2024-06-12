Севикян дал характеристику новому тренеру «Спартака»

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян рассказал о бывшем главном тренере венгерского клуба Деяне Станковиче, возглавившем «Спартак» с нового сезона.

– Общались со спортивным директором «Ференцвароша», он рассказывал, что Деян Станкович считает тебя большим талантом. Какую роль он сыграл в твоем переходе?

– Не слышал этих слов. До перехода у меня был разговор со Станковичем и спортивным директором. На тот момент главный тренер рассказал, какие качества ему нравятся во мне. Это повлияло на мой выбор.

– Как бы ты описал Станковича? Какой он тренер?

– Требовательный, голодный до побед. Он всегда хочет выигрывать, старается улучшить каждую деталь. Да, он эмоциональный человек, но это оправдано желанием получать результат. Я научился у него тому, что нужно быть еще более голодным. Нужно этим жить.

– Что самое жесткое ты слышал от Станковича?

– Ничего особенного, но он вспыльчивый. Например, когда у нас что-то не получалось, играли плохо – он мог высказать, взбодрить. Но чего-то конкретного назвать не могу. В раздевалке за полгода я не видел летающих фишек или бутылок. Такого не было.

– Проявляется ли как-то его игровая карьера в тренировочном процессе? Например, когда Тьерри Анри начинал тренировать, он постоянно указывал молодым футболистам: «Я так мог в ваши годы, а вы нет».

– Ничего подобного от него не слышал. Такого сто процентов не было. Хотя на топ-уровне он добился очень многого. Когда я в первый раз созвонился со Станковичем, он мне сказал: «Да, у меня была топ-карьера. Но это в прошлом, теперь у меня новая карьера, новая цель». Станкович разделяет карьеру тренера и футболиста.

– А на тренировках Станкович работает с мячом? Показывает что-то?

– Не перед каждой тренировкой, но бывало. Он любит побить по воротам, пока мы тянемся. Он ставит вратаря и проверяет его. До сих пор у Станковича шикарный удар, прекрасно залетает.

– Максименко будет нагружать.

– Мне кажется, да. Придется потрудиться вдвойне.

– Вы знали, что Станкович может уйти в «Спартак»?

– Нет. Сезон заканчивался, у нас оставалась принципиальная игра – дерби, мы концентрировались на нем. После матча планировалась церемония награждения, нужно было хорошо закончить сезон. Вечером увидели новость – удивились, такого никто не ожидал. Но это футбол.

– Чего футболистам «Спартака» ждать от работы со Станковичем?

– У тренера есть характер, он будет требовать максимальной сосредоточенности, чтобы они бились за клуб, за эмблему. Деян хочет выигрывать трофеи.