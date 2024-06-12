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    Севикян дал характеристику новому тренеру «Спартака»

    Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян рассказал о бывшем главном тренере венгерского клуба Деяне Станковиче, возглавившем «Спартак» с нового сезона.

    – Общались со спортивным директором «Ференцвароша», он рассказывал, что Деян Станкович считает тебя большим талантом. Какую роль он сыграл в твоем переходе?

    – Не слышал этих слов. До перехода у меня был разговор со Станковичем и спортивным директором. На тот момент главный тренер рассказал, какие качества ему нравятся во мне. Это повлияло на мой выбор.

    – Как бы ты описал Станковича? Какой он тренер?

    Требовательный, голодный до побед. Он всегда хочет выигрывать, старается улучшить каждую деталь. Да, он эмоциональный человек, но это оправдано желанием получать результат. Я научился у него тому, что нужно быть еще более голодным. Нужно этим жить.

    – Что самое жесткое ты слышал от Станковича?

    Ничего особенного, но он вспыльчивый. Например, когда у нас что-то не получалось, играли плохо – он мог высказать, взбодрить. Но чего-то конкретного назвать не могу. В раздевалке за полгода я не видел летающих фишек или бутылок. Такого не было.

    – Проявляется ли как-то его игровая карьера в тренировочном процессе? Например, когда Тьерри Анри начинал тренировать, он постоянно указывал молодым футболистам: «Я так мог в ваши годы, а вы нет».

    – Ничего подобного от него не слышал. Такого сто процентов не было. Хотя на топ-уровне он добился очень многого. Когда я в первый раз созвонился со Станковичем, он мне сказал: «Да, у меня была топ-карьера. Но это в прошлом, теперь у меня новая карьера, новая цель». Станкович разделяет карьеру тренера и футболиста.

    – А на тренировках Станкович работает с мячом? Показывает что-то?

    – Не перед каждой тренировкой, но бывало. Он любит побить по воротам, пока мы тянемся. Он ставит вратаря и проверяет его. До сих пор у Станковича шикарный удар, прекрасно залетает.

    – Максименко будет нагружать.

    – Мне кажется, да. Придется потрудиться вдвойне.

    – Вы знали, что Станкович может уйти в «Спартак»?

    – Нет. Сезон заканчивался, у нас оставалась принципиальная игра – дерби, мы концентрировались на нем. После матча планировалась церемония награждения, нужно было хорошо закончить сезон. Вечером увидели новость – удивились, такого никто не ожидал. Но это футбол.

    – Чего футболистам «Спартака» ждать от работы со Станковичем?

    – У тренера есть характер, он будет требовать максимальной сосредоточенности, чтобы они бились за клуб, за эмблему. Деян хочет выигрывать трофеи.

    • Севикян пришел в «Ференцварош» в январе 2024 года из «Пари НН».
    • Станкович покинул венгерский клуб по окончании нынешнего сезона.
    • Серб подписал контракт со «Спартаком» до лета 2026 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:13
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    Комментарии (11)
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    шахта Заполярная
    1718180728
    Удачи.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1718180784
    Был тренером, а у хряков станет физруком и через год выпрут, как и два десятка других ссаными тряпками. Это же свинарня. Гыгыгы
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    TIMOTHY
    1718182271
    Эмоциональный,вспыльчивый,как раз такие в Спартак и приходят в последние годы ))) Руй был исключение! А этот будет летать по бровке и в раздевалку и штрафы платить за свои так сказать эмоции))) Придется Спартаку за печеньки судьям очки набирать как всегда)) ничего нового )
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    Цугундeр
    1718182419
    За что люблю армянороссов..) У них лучшая форель не в Севане , а там ,где ты бабуленции стрижёшь..)
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    ScarlettOgusania
    1718189127
    требовательность к игрокам, которые знают, как играл тренер, очень важна и в тренировочном процессе и непосредственно в матчах, а вспыльчивость - исключительно, чтобы взбодрить распи*дяев в раздевалке, придать игре нужное направление!
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    ivany4
    1718190106
    Чем перспективнее и принципиальные тренер приходит в клуб, тем больше овна выльют на него в сми, якобы "футбольные эксперты" и "знатоки футбола" в лице "болельщиков". #СБГ - позор российского футбола!!! В России сейчас нужен не футбол, а хайп и бабло от футбола. Удачи в работе в великом клубе!!!
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    val69
    1718191884
    Ну, как говорится, будем поглядеть... Удачи тебе тренер!!!
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    алдан2014
    1718197203
    Разделяет карьеру игрока и тренера. Топ карьера игрока в прошлом. Саше Мостовому стоит прочитать и подумать. А то застрял где то в Виго давным давно
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