Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Агент Лахтер назвал провальным сезон Захаряна

    Известный агент Деннис Лахтер высказался о ведущих российских игроках, выступающих в Европе.

    «В топ-чемпионатах у нас полтора человека играющих. Стабильно только Головин, иногда поигрывает Миранчук. Про Захаряна не вижу смысла говорить, абсолютно провальный сезон. В следующем ему матчей десять дадут, а дальше нет перспективы, если он не прибавит.

    Ему доверяют и дают исполняют стандарты, но я в нeм не вижу ничего. Нет голов и передач. Таких футболистов в Испании сотни, которые ничем не выделяются.

    В какой команде играет Кузяев? «Гавр» с горем пополам вышел в Лигу 1 и таким же образом сохранил прописку, заняв 15-е место. Далер был ведущим игроком «Зенита».

    После нескольких отказов продлевать контракт с «Зенитом» и найти клуб в Европе перед любым другим футболистом дверь в «Зенит» была бы закрыта, но его вернули обратно. Он был стабильным игроком сборной России, «Зенита» – и уезжает в команду, которая чуть не вылетела из Лиги 1. О чeм дальше можно говорить?

    Если Кузяев суперфутболист, почему в нeм был заинтересован только один «Гавр»? Он свою мечту осуществил – поиграл в Европе. За сезон против сильных соперников он сыграл матчей больше, чем за шесть лет в «Зените» и еврокубках.

    В ПАОК у нас Магомед Оздоев стал чемпионом, который был игроком основы «Зенита». В этом и парадокс, что российские игроки едут в такие клубы, потому что грандам и крепким европейским середнякам они не нужны», – сказал Лахтер.

    • Захарян провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи. До перехода в испанский клуб он провел в начале прошлого сезона также 5 матчей за «Динамо», в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.
    • Кузяев сыграл за «Гавр» 33 матча, забил 3 гола, сделала 2 ассиста.
    • Головин в минувшем сезоне принял участие в 27 встречах за «Монако», 6 раз поразил ворота соперников и отдал 6 передач.
    • Алексей Миранчук в прошедшем сезоне провел 42 игры за «Аталанту», забил 4 гола и отдал 12 передач.
    • Оздоев принял участие в 50 матчах за ПАОК, забил 7 мячей, отдал 1 голевой пас.

    Новости по теме
    10 самых дорогих российских игроков 17
    Захарян пропустит матч Беларусь – Россия 8
    Карпин объяснил, почему Захарян пропустил тренировку сборной России 1
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1718177909
    цэ ж эвропа, туды стремиться надо. не важно в какой клуб, хоть мячики носить...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+