Агент Лахтер назвал провальным сезон Захаряна

Известный агент Деннис Лахтер высказался о ведущих российских игроках, выступающих в Европе.
«В топ-чемпионатах у нас полтора человека играющих. Стабильно только Головин, иногда поигрывает Миранчук. Про Захаряна не вижу смысла говорить, абсолютно провальный сезон. В следующем ему матчей десять дадут, а дальше нет перспективы, если он не прибавит.
Ему доверяют и дают исполняют стандарты, но я в нeм не вижу ничего. Нет голов и передач. Таких футболистов в Испании сотни, которые ничем не выделяются.
В какой команде играет Кузяев? «Гавр» с горем пополам вышел в Лигу 1 и таким же образом сохранил прописку, заняв 15-е место. Далер был ведущим игроком «Зенита».
После нескольких отказов продлевать контракт с «Зенитом» и найти клуб в Европе перед любым другим футболистом дверь в «Зенит» была бы закрыта, но его вернули обратно. Он был стабильным игроком сборной России, «Зенита» – и уезжает в команду, которая чуть не вылетела из Лиги 1. О чeм дальше можно говорить?
Если Кузяев суперфутболист, почему в нeм был заинтересован только один «Гавр»? Он свою мечту осуществил – поиграл в Европе. За сезон против сильных соперников он сыграл матчей больше, чем за шесть лет в «Зените» и еврокубках.
В ПАОК у нас Магомед Оздоев стал чемпионом, который был игроком основы «Зенита». В этом и парадокс, что российские игроки едут в такие клубы, потому что грандам и крепким европейским середнякам они не нужны», – сказал Лахтер.
- Захарян провел за «Реал Сосьедад» 40 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи. До перехода в испанский клуб он провел в начале прошлого сезона также 5 матчей за «Динамо», в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.
- Кузяев сыграл за «Гавр» 33 матча, забил 3 гола, сделала 2 ассиста.
- Головин в минувшем сезоне принял участие в 27 встречах за «Монако», 6 раз поразил ворота соперников и отдал 6 передач.
- Алексей Миранчук в прошедшем сезоне провел 42 игры за «Аталанту», забил 4 гола и отдал 12 передач.
- Оздоев принял участие в 50 матчах за ПАОК, забил 7 мячей, отдал 1 голевой пас.