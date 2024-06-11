Юран – об Абаскале в «Спартаке»: «Странные дела творятся»

Сергей Юран согласен с мнением, что Гильермо Абаскаль не заслуживал приглашения в «Спартак».

– А какие чувства вызывал у вас Абаскаль?

– Поймите правильно. Я никого не хочу обидеть, задеть. Вы спросили – я отвечаю.

Молодой парень без заслуг приезжает в российский топовый клуб с такими традициями, где логика? Как это вообще возможно?

Поэтому я и говорю о неуважении к нашей тренерской школе. Одно дело, когда в РПЛ приезжали Адвокат, Спаллетти, Хиддинк. А тут... Странные дела творятся.