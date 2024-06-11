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    • Канчельскис разнес современный футбол: «Превратился в балет, а игроки стали нежными и ранимыми»

    Канчельскис разнес современный футбол: «Превратился в балет, а игроки стали нежными и ранимыми»

    Андрей Канчельскис раскритиковал изменения в футболе, которые произошли за последние десятилетия.

    «В наше время было больше разноплановых игроков – сколько же было звезд на чемпионате мира и Европы... Предостаточно! А сейчас по 2-3 звезды максимум. Раньше футболисты были настоящими, с другими ценностями и условиями.

    Когда я играл, хороших полей не было, а сейчас даже при идеальных условиях они мяч остановить не могут. Как это?!

    В мое время играть сложнее было – сейчас футбол превратился в балет: ВАР появился, трогать игроков нельзя, динамики нет... Не футбол, а шоу какое-то.

    Российские футболисты стали нежными и ранимыми – стержня у них нет! У нас же было по-другому все, и ветераны сейчас говорят правду!

    Я говорю, в частности, про российских игроков, но и европейских футболистов тоже можно зацепить. У нас таких игроков не было», – заявил экс-полузащитник сборной России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    WE ARE FOR PETER
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    Ты прав на все сто! А что делать то,есть четкий план?
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